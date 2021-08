Cave, Mazzetti (FI): “La sentenza riconosce gli sforzi delle aziende per rendere le produzioni meno impattanti”

“Una sentenza che salva un settore d’eccellenza e rimarca che il lavoro e lo sviluppo non confliggono con la tutela dell’ambiente“, è il commento di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della commissione Ambiente, sul rigetto da parte del Consiglio di Stato del ricorso delle associazioni ambientaliste contro le cave apuane.

“La sentenza sottolinea l’importanza delle cave per le comunità locali e quanto esse siano parte integrante del territorio, non entità esterne venute per depredarlo a discapito della collettività come certe distorsioni vorrebbero far credere. Altro punto spesso omesso dai cosiddetti paladini dell’ambiente che invece merita evidenziare: le aziende che hanno tentato di colpire hanno compiuto molti sforzi per migliorare le proprie produzioni rendendole ancor meno impattanti – incalza la deputata -. Ecco perché la sentenza è un bel colpo a quell’ambientalismo spicciolo e ideologico di cui purtroppo le aziende, che in questo caso si sono dovute difendere e i cittadini pagano le conseguenze”, conclude Mazzetti.