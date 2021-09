Terme di Bagni di Lucca, il Comune rientra in possesso degli immobili. Un nuovo passo verso la definizione delle procedure per ricercare nuovi gestori.

Questa mattina (1 settembre) in esecuzione di apposita ordinanza, il sindaco Paolo Michelini assistito dai legali del Comune, alla presenza dei testimoni, dei tecnici comunali e delle forze dell’ordine, ha ripreso coattivamente possesso del complesso immobiliare dello stabilimento termali di Bagni di Lucca.

“Immediatamente hanno avuto inizio le operazioni di inventario che proseguiranno nei prossimi giorni fino al termine delle operazioni stesse – spiega l’amministrazione -. Con questo atto il Comune rientra in possesso degli immobili e potrà avviare, a termine delle procedure in atto, le pratiche per la ricerca di nuovi gestori”.