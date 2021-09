Per Pieve e le sue frazioni, ecco la lista dei candidati per Turriani sindaco

Mario Turriani, ragioniere impiegato all’ufficio programmazione e produzione della Erco Srl di Pieve Fosciana, consigliere comunale e dell?Unione Comuni della Garfagnana dal 2011 ad oggi.

Nicola Baiocchi, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 27/01/1977. Laureato alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Pisa. Già consigliere di minoranza del Comune di Pieve Fosciana. Attualmente impiegato nel settore bancario.

Rolando Cavilli, nato a Castelnuovo Garfagnana il 27/04/1947. Ha fatto volontariato dal 1975 al 1990 a Cav e Gvf di San Romano, dal 1990 al 2002 responsabile sicurezza e antincendio della cartiera a Castelnuovo. Dal 2003 in pensione, promotore di 6 raduni di camper per valorizzare la Garfagnana in collaborazione con il Comune di Castiglione Garfagnana. Ha organizzato sette rimpatriate per Aeronautica e Vam.

Daniele Fasano, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 24/03/1984 diplomato in ragioneria, ha svolto occupazione di giardiniere, magazziniere e dal 2006 è lattoniere.

Alessandro Filippi 32 anni diplomato geometra gestisce in società con il fratello l’azienda agricola di famiglia.

Vincenzo Malizia, 42 anni, fino al 1998 a Roma, poi militare: Milano, Barletta, Pisa. Militare di carriera da subito, acquisisce il diploma di geometra alle scuole serali. Usufruendo del diritto allo studio frequenta l’università di Firenze in architettura. Lascia dopo 4 anni per problemi di lavoro. Nel 2010 è partito per l’Afghanistan. Oggi lavora per l’ufficio di amministrazione della caserma alla gestione patrimoniale.

Andrea Pioli, nato a Castelnuovo il 23/11/1974, operaio dal 1990. Attualmente dipendente di Garfagnana Ecologia e Ambiente

Simone Simonini 37 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing; consulente assicurativo Generali Italia/Broker Falcile Toscana. Consigliere comunale di Molazzana dal 2014 al 2019. Consigliere provinciale su due mandati dal 2017 al 2019. Candidato sindaco a Barga nel 2019. Attualmente coordinatore provinciale di Cambiamo!/Coraggio Italia.