Massarosa, inaugura il comitato elettorale di Bigongiari

Domani (11 settembre) alle 12 sarà inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco di Massarosa, Carlo Bigongiari. Sarà l’occasione per un incontro coi cittadini di Massarosa, per condividere idee e progetti per i prossimi 5 anni di amministrazione. La sede elettorale si trova in Via del Pastore n.54 a Massarosa.

All’inaugurazione, oltre al candidato sindaco Carlo Bigongiari, sarà presente il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, la consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni e diversi rappresentanti delle liste che sostengono il candidato Bigongiari: Per Massarosa, Forza Italia e Lega.