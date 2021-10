Andrea Carrari supera il quorum: mandato bis da sindaco di Piazza al Serchio

Andrea Carrari è sindaco di Piazza al Serchio per i prossimi cinque anni. La sua sfida non era contro un altro candidato ma con il quorum: era infatti da superare il 50 per cento dei votanti per rendere valida la sua elezione e quella di tutti i candidati della lista Un futuro per Piazza al Serchio.

Alla fine i votanti sono stati 1379 (60,51 per cento degli aventi diritto): 1272 di questi si sono espressi con il voto a Carrari e alla lista, 74 le schede nulle e 33 le schede bianche.

Questa la lista che appoggiava il candidato Carrari, che eleggerà tutti i consiglieri.

UN FUTURO PER PIAZZA AL SERCHIO: Luca Cardosi, Valeria Bertei, Marco Bertoni, Claudia Corsi, Giulia Pierami, Fabio Cacciaguerra, Roberta Tonini, Stefano Bertolini, Simone Barbieri