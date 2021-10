Pieve Fosciana, un trionfo alle urne riconferma sindaco Angelini

Un trionfo alle urne conferma Francesco Angelini, sindaco uscente, alla guida del Comune di Pieve Fosciana.

Il candidato sindaco di Unione Democratica ha ottenuto un risultato schiacciante sulla sfidante Iolanda Turriani, candidata sindaco per la lista Per la Pieve e le sue frazioni. Angelini affronta il bis con il 72,19% delle preferenze, 1020 voti. La lista del neosindaco ottiene 7 seggi in Consiglio comunale. Schiacciante la vittoria sulla sfidante Iolanda Turriani, che si ferma al 27,81%, che ottiene 3 seggi.

Già prima dell’ufficializzazione dei dati, è iniziata la festa in Comune per Angelini. Il neo sindaco si è detto soddisfatto del risultato che è “una conferma” del buon lavoro svolto negli ultimi 5 anni, come ha affermato ai microfoni di NoiTv: “Il nostro è un percorso maturato e che va avanti da 20 anni. Se i dati saranno confermati, devo dire che questo dimostra che i cittadini sanno premiare il buon lavoro svolto finora”.

Questi i voti di lista (in neretto i candidati eletti).

UNIONE DEMOCRATICA: Claudio Bertucci 113, Luciano Angelini 84, Andrea Bechelli 57, Bruno Bertoncini 62, Valentina Manetti 31, Cristina Grilli 15, Stefano Angelini 13, Angelo Bertolini 52, Serena Biagioni 60, Annarita Fiori 189

PER LA PIEVE E LE SUE FRAZIONI (candidata sindaca Iolanda Turriani): Mario Turriani 78, Nicola Baiocchi 41, Rolando Cavilli 19, Daniele Fasano 19, Alessandro Filippi 37, Vincenzo Malizia 15, Andrea Pioli 17, Simone Simonini 31