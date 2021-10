Non riesce a evitare la frana e si ribalta con l’auto

Non è riuscito a fermarsi in tempo ed è andato a schiantarsi contro una frana che aveva invaso parte della carreggiata e si è ribaltato con l’auto. Il conducente è rimasto illeso per miracolo, nell’incidente avvenuto alle 6 di questa mattina (6 ottobre) sulla strada provinciale che collega Isola Santa ad Arni, nel comune di Careggine, in Garfagnana.

E’ stato lo stesso automobilista a dare l’allarme. In pochi minuti sul posto sono giunti mezzi di soccorso e i vigili del fuoco ma fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi. Solo un grande e comprensibile spavento.

Sul posto per liberare la strada sono intervenuti anche gli operai della Provincia, i tecnici del Comune di Careggine e gli operai dell’Unione dei Comuni della Garfagnana che hanno provveduto a liberare la carreggiata.