Opere pubbliche, Remaschi: “Vogliamo dare risposte concrete alla comunità”

Completare l’efficientamento energetico dei punti luce e realizzarne di nuovi, procedere con nuove asfaltature, riqualificare i cimiteri e le frazioni, dotare il territorio di spazi aggregativi: ecco il piano triennale delle opere pubbliche di Coreglia Antelminelli, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. Un piano da svariati milioni di euro.

“L’obiettivo è chiaro – spiega il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi -: vogliamo dare risposte concrete alla comunità e al territorio in termini di vivibilità delle frazioni, di decoro urbano e sicurezza. Per farlo non servono la bacchetta magica e neppure il libro dei sogni, ma un programma coerente, fattibile, solido e adeguato alle esigenze, attraverso cui andare a fare i progetti, reperire i finanziamenti e dare il via ai lavori. Sappiamo che il nostro territorio ha necessità particolari, molte delle quali urgenti, altre capaci di cambiare il volto alle frazioni rendendole ancora più vive e vivibili. La strada è tracciata, abbiamo inserito nel piano delle opere interventi attesi da tempo e che proiettano il nostro territorio nel futuro, consegnando a Coreglia quel ruolo di centralità che merita ricoprire. Ringrazio la mia squadra di assessori e consiglieri, al lavoro ogni giorno per trovare le soluzioni alle questioni aperte e per proporre nuovi interventi e nuovi progetti alla comunità, attraverso un lavoro condiviso: come dico sempre, insieme si può fare e qui a Coreglia lo stiamo facendo”.

Il piano triennale

Il documento programmatico comprende opere importanti, con stanziamenti singoli anche superiori a 100mila euro. All’interno del fitto programma rientra il completamento dell’efficientamento energetico dei punti luce esistenti, oltre alla realizzazione di nuovi lampioni su tutto il territorio comunale; inoltre l’amministrazione procederà con interventi di asfaltatura sull’intera viabilità comunale. Anche i cimiteri saranno interessati da una sostanziale opera di riqualificazione, ristrutturazione e decoro. Grande attesa anche per la risistemazione dell’ex scuola media di Ghivizzano, che diventerà un polo a disposizione di tutti, un luogo di aggregazione per attività scolastiche e sociali. Saranno inoltre previsti interventi di rigenerazione urbana che interesseranno le viabilità pedonali di Piano di Coreglia, lungo la strada provinciale, e lungo via Nazionale. Infine sono previsti importanti adeguamenti del territorio in materia di dissesto idrogeologico.