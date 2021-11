Non ci sono stati i fuochi d’artificio, quelli veri, ma Halloween Celebration a Borgo a Mozzano ha vinto la sfida con la pandemia. Tanta gente non ha rinunciato a recarsi nel cuore del paese per respirare quella agognata aria di (quasi) normalità dopo due anni di coronavirus.

Un’edizione ridotta, chiaramente, e nel rispetto delle normative vigenti, quella che è andata in scena ieri (31 ottobre) nel comune della Valle del Serchio per la notte delle streghe. La ventisettesima edizione di Halloween Celebration ha dovuto fare a meno dei tradizionali spettacoli come La Notte di Lucida e L’ira di Lucifero. Ma fin dal pomeriggio, con gli eventi per i bambini e le famiglie, ha saputo attrarre tante persone.

“Di gente ne abbiamo avuta tanta – ha commentato durante lo svolgimento delle iniziative il sindaco Patrizio Andreuccetti -. La persone hanno voglia di vivere e di stare bene. Con idee, buona volontà, una squadra vincente, si riesce a fare cose talvolta impensabili. Un mese e mezzo fa ci credevamo in tre, ora ci sono tante persone con il sorriso”.

Il clou degli eventi serali in piazza Garibaldi e piazza XX settembre. Qui c’è stato il palcoscenico dello spettacolo Jack il re delle zucche, tutto dedicato ai piccoli, portato in scena da Smaskerando, Anonima Teatranti e dalla compagnia del Drago Nero. A partire dalle 16, lungo tutto il centro storico, è stato possibile partecipare a tanti laboratori, compreso quello di arti magiche. Ma hanno avuto successo anche le tante letture di racconti dell’orrore e una caccia al tesoro stregata, eventi a cura dell’associazione Il Circo e la Luna.

In serata gli appuntamenti per gli adulti si sono concentrati in piazza Garibaldi, mentre i locali del cuore del paese si sono vestiti a festa per l’occasione. Successo per il tributo dark al sommo poeta, con lo spettacolo Inferno. Da Satana a Dante.