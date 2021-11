Dal lavoro alla dottrina sociale della chiesa, appuntamento con Azione cattolica

Lavoro, dottrina sociale della chiesa, ambiente ed enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Questi i temi di cui si parlerà domani (14 novembre) nei locali della parrocchia di Bagni di Lucca nell’incontro organizzato dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac).

Rappresentanti di associazioni, volontari e addetti ai lavori si ritroveranno alle 11 per prendere parte alla messa presieduta da don Raffaello Giusti in cui verrà ricordata la figura di Franco Sarti, lucchese e per anni instancabile segretario nazionale e diocesano del Mlac improvvisamente scomparso la scorsa estate. Saranno raccontate due testimonianze sull’operato di Franco Sarti, tra cui quella di Luca Andreozzi (Inas Cisl) e Maurizio Biasci (vicesegretario nazionale Mlac). Dibattito e riflessioni avranno inizio alle 15,30 con il pensiero di Antonio Bini (Mlac Lucca) e dallo stesso Maurizio Biasci che ripercorreranno quanto emerso nei campi estivi organizzati dal Mlacsvolti a Corfino e in Abruzzo. A seguire, Chiara Dalle Mura presenterà ritorni di esperienza e spunti emersi a Taranto, sede nello scorso mese della settimana Sociale della Chiesa cattolica italiana. Chiara Dalle Mura, insieme a Luca Pighini, Stefano Viviani sono stati i delegati di Taranto. Ingresso libero e consentito nel pieno rispetto delle disposizioni per il contrasto al covid 19. Invitati anche istituzioni locali, il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini e il presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.