A Barga torna la festa del cioccolato con due giornate ricche di eventi

Dopo l’anno di stop forzato a causa della pandemia, il 7 e 8 dicembre torna a Barga la festa del cioccolato.

Due giornate nel centro storico della cittadina dove sarà possibile ritrovare e degustare le produzioni dei cioccolatai provenienti principalmente dalla Toscana, ma non solo. “Nelle due giornate di festival – commentano la sindaca Caterina Campani e Barbara Bonuccelli (We Planner), Barga ospiterà i tanti cioccolatai che negli anni hanno caratterizzato e animato la nostra manifestazione, ma possiamo dire che Barga ‘si veste’ a tutto tondo di cacao infatti a fianco dei cioccolatai avremo le gustose proposte dei bar, ristoranti e trattorie del centro storico che con i loro piatti speciali non potranno che incuriosire i visitatori”.

Anche l’edizione 2021 vedrà la presenza degli studenti dell’istituto alberghiero Fratelli Pieroni di Barga che proporranno i loro lavori con il cioccolato, oltre a presentare nuove idee su come apparecchiare la tavola nel periodo natalizio e prendersi cura dei visitatori con la loro accoglienza.

Come da tradizione Barga in Cioccolato darà il via al periodo natalizio e il giorno 8 dicembre dalle 9 alle 19 non potrà mancare il mercatino dell’artigianato; tanti i banchi posizionati lungo tutto il percorso della manifestazione con prodotti artigianali, hand made per iniziare a pensare ai regali di natale.

A contorno della manifestazione, una serie di appuntamenti da non perdere: nel pomeriggio del 7 dicembre a cura del comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo l’Ape teatrale coinvolgerà il pubblico nelle vie del centro storico; il dottor Balanzone e Arlecchino dialogheranno sui temi di attualità (alle 16 piazza del Teatro e alle 17,30 Piazza Garibaldi). Il 7 pomeriggio, alle 15,30, inaugurazione davanti al teatro della Valle dei Presepi, progetto dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio. Nei pomeriggi del 7 e 8 dicembre la Befana di Barga sarà presente lungo il percorso della festa per incontrare i bambini, che potranno lasciare le loro letterine nella speciale cassetta in Piazza Garibaldi. Sempre in questi due giorni l’associazione Nati per Leggere in piazza Garibaldi regalerà attimi di lettura ai più piccoli invitandoli ad ascoltare i racconti natalizi.

Durante tutto l’evento disponibili (a pagamento) speciali tour del centro storico con guida professionale; del tutto particolare il tour in notturna martedì 7 dicembre durante il Solenne doppio dell’immacolata concezione, tradizionale concerto di campane suonate dai Campanari di Barga dalle 21 alle 22. Domenica 8 dicembre pomeriggio, la West Coast Street Band porterà i visitatori a passeggio per il centro storico a ritmo dei loro pezzi musicali, anche natalizi.

Il comune di Barga e la società We Planner di Barbara Bonuccelli, organizzatori della manifestazione, ringraziano per la collaborazione per la realizzazione dell’evento e per la adesione al medesimo Pro Loco Barga, ArtCom Barga, I Campanari di Barga ,l’associazione per le tradizioni La befana di Barga, il Gvs, l’associazione Nati per leggere, il personale dei servizi comunali, gli sponsor e a tutti coloro che stanno in questo momento fattivamente collaborando per la miglior riuscita della manifestazione.

“Per i dettagli, per conoscere di più su quanto sia possibile trovare e degustare a Barga vi invitiamo a visitare la pagina Facebook di We Planner dove è stato creato un evento dedicato alla manifestazione. Vi aspettiamo: 7 dicembre dalle 12 alle 19; 8 dicembre dalle 9 alle 19”.