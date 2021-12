Previsioni rispettate. Questa mattina (10 dicembre) i cittadini di Mediavalle e Garfagnana si sono risvegliati con il paesaggio innevato. La neve sta continuando a cadere in diversi Comuni della Valle, da Pescaglia fino a Castelnuovo.

L’allerta gialla per la neve, emessa dalla regione Toscana, prosegue fino a mezzanotte.

Sotto controllo la situazione a Borgo a Mozzano: “A Borgo sta ‘leggermente nevicando’. Niente di serio, per ora – aggiorna il sindaco Patrizio Andreuccetti – Più in alto, invece, la neve inizia a farsi “leggermente più seria”. Come sempre in queste circostanze, se avete segnalazioni da fare, mi raccomando, fatele pure a noi amministratori o direttamente agli uffici. Siamo tutti sul pezzo e in eventuale allerta”.

Fiocchi di neve anche a Pescaglia: “In questo momento sta nevicando in diverse parti del nostro Comune – informa il sindaco Andrea Bonfanti -. La strade, preventivamente salate, stanno reggendo bene. Nella zona nord, in questo momento quella dove nevica più copiosamente, è in giro il nostro mezzo spalaneve per gestire la situazione. Se ci sono criticità non esitate a segnalare”.

Scende la neve anche a Ghivizzano, come si può bene vedere dai video postati da Gianni Berni.

Paesaggi magici e innevati anche a Montefegatesi, frazione montana del comune di Bagni di Lucca.

Risveglio con la neve anche nel comune di Castelnuovo: “Anche qua è arrivata la neve – commenta Francolino Bondi – Se continua a nevicare come adesso, stasera tutto sarà bianco in uno scenario unico”.