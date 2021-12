A Lucignana il sindaco di Coreglia Marco Remaschi, insieme all’assessora alle politiche di genere, Lara Baldacci e alle componenti della commissione pari opportunità del Comune di Coreglia Antelminelli, hanno inaugurato una panchina arcobaleno, per dire basta alle discriminazioni, in memoria delle vittime dell’odio e della violenza e come atto simbolico per tutelare i diritti umani.

Si tratta della prima panchina arcobaleno del comune di Coreglia. “Nel nostro comune – spiegano – la battaglia per i diritti civili non si è fermata e non si fermerà. La panchina arcobaleno è quindi simbolo di inclusione e uguaglianza, accoglienza e parità di diritti. Questa inaugurazione, insieme alle tante iniziative che quotidianamente l’amministrazione comunale e la commissione promuovono sul territorio, vuole sottolineare l’impegno della comunità di Coreglia nel contrastare ogni forma di intolleranza, favorendo, al contrario, il rispetto e le diversità, che sono una ricchezza per tutta la società”.