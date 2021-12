Corsagna in lutto, è morto il maestro Giuseppe

Corsagna perde un pezzo di storia. Il paese è in lutto per la morte del maestro Giuseppe Giampaoli.

Il cordoglio del sindaco Patrizio Andreuccetti: “Ci è giunta la notizia della scomparsa di Giuseppe Giampaoli, per tutti ‘il maestro’. Colonna portante di Corsagna, punto di riferimento per più generazioni, Giampaoli ha rappresentato la figura del maestro di una volta, rispettato ed apprezzato da tutti in paese e in tutta Borgo a Mozzano. La sua morte mi addolora e colpisce tutti. Siamo vicini alla famiglia. Il figlio Mariano è il presidente della Misericordia di Corsagna, quindi siamo vicini a lui ed a tutta l’associazione. Il maestro, già consigliere comunale, era amico di mio padre fin dai tempi della comune frequentazione della Democrazia Cristiana. Del maestro Giampaoli ho sempre sentito parlare fin da bambino. Ci mancherà. Che riposi in pace”.