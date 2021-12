Unione dei Comuni della Garfagnana ed Enel insieme per la mobilità elettrica nel segno dell’innovazione e del turismo sostenibile in uno dei territori più caratteristici della Toscana, sia per quanto riguarda il turismo slow con i tanti monumenti e bellezze naturalistiche sia per quanto concerne l’energia rinnovabile grazie agli invasi e agli impianti idroelettrici di Enel Green Power: il presidente dell’Unione dei Comuni Andrea Tagliasacchi ed il referente affari istituzionali Enel Toscana e Umbria Emiliano Maratea, alla presenza dei sindaci dei Comuni che compongono l’Unione, hanno infatti comunicato la firma del protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica, a servizio dei veicoli elettrici, in tutta la Garfagnana, siglato dal presidente Tagliasacchi stesso e dal responsabile e-mobility Italia Federico Caleno per Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata a servizi digitali e innovativi, mobilità elettrica, illuminazione pubblica e artistica.

L’accordo prevede l’installazione di 16 infrastrutture (per un totale di 31 punti di ricarica), che verranno individuati d’intesa con Enel X. L’obiettivo è di garantire una copertura capillare e la possibilità di estendere in futuro la rete di ricarica. Le nuove infrastrutture, di ultima generazione, saranno sia di tipo Juice Pole, in corrente alternata, oltre a due infrastrutture di ricarica in corrente continua. Queste ultime, anche in base alla capacità della batteria e del caricatore di bordo del mezzo, permettono di effettuare una ricarica completa dai 30 minuti ad un’ora, ma già in un quarto d’ora è possibile ricaricare l’auto per oltre il 50% di disponibilità della batteria. L’installazione e la manutenzione delle infrastrutture sarà a cura di Enel X.

Foto 2 di 2



Enel X metterà a disposizione dei possessori o degli utilizzatori di mezzi elettrici la app Juice Pass, l’innovativo servizio di ricarica che offre un’interfaccia unica per ricaricare l’auto in ambiente domestico o lavorativo, nonché su una rete di migliaia di punti di ricarica pubblici in Italia e in numerosi Paesi europei, grazie all’accordo di interoperabilità recentemente siglato con gli operatori Ionity e Smatrics.

L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nella realizzazione di una rete di ricarica su tutto il territorio nazionale. Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso l’installazione di stazioni di ricarica a 22kW (quick), stazioni a 50kW (fast), stazioni fino a 350kW (ultrafast) – è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia e conta ad oggi su circa 14mila punti di ricarica già installati.

Il presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, che proietta la Garfagnana verso un futuro ecosostenibile assicurando ai propri cittadini ed ai frequentatori del territorio un adeguato servizio di ricarica per diffondere e promuovere la mobilità sostenibile. Questa intesa conferma l’ottimo livello di relazioni tra gli Enti locali della Garfagnana e il Gruppo Enel.