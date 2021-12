Un nuovo attacco dei lupi in Garfagnana. Uno spiacevole risveglio per i proprietari dell’azienda agricola La Regina, a pochi passi dal centro di Careggine, dove un branco di lupi ha sbranato 18 capre. Un gregge più che decimato, con altre 3 capre in pessime condizioni.

Quattro quelle rimaste sane, a cui si aggiunge un cucciolo di cane maremmano, che probabilmente si è nascosto durante l’attacco.

Un terreno di un ettaro e mezzo con una recinzione di circa 2 metri con filo anti-lupo, che però non è servita a sventare il blitz dei predatori. L’azienda agricola è costretta ancora una volta a contare i danni, dopo aver subito attacchi anche dai cinghiali.

La sindaca di Careggine, Lucia Rossi, subito in contatto con l’azienda agricola vittima dei danni, tranquillizza i cittadini sull’accaduto e annuncia l’ordinanza di interramento delle carcasse degli animali morti.