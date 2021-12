Messa in sicurezza della frazione di Colle, ok al progetto da oltre 200mila euro

Lavori in vista nel comune di Castelnuovo. È stato approvato, infatti, il progetto definitivo per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico presente lungo il versante sud-est dell’abitato della frazione di Colle.

Come si apprende dalla determinazione pubblicata sull’albo pretorio, l’intervento avrà un costo di oltre 200mila euro (224.350,29 per la precisione).