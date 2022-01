In pensione Emilio Volpi, storico dipendente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle

In pensione da oggi uno storico dipendente della Comunità Montana della Mediavalle, poi Unione dei Comuni: Emilio Volpi, molto noto anche nel mondo del calcio dilettantistico come dirigente del Ghiviborgo.

Volpi è andato in pensione dopo 43 anni e 2 mesi di servizio, 41 dei quali passati alla ex Comunità Montana poi Unione dei Comuni.

“Intendo solo ringraziare i miei colleghi di lavoro – dice – con cui ho passato tanti anni e non sto a nominarli, sono molti, gli amministratori con cui ho ho avuto il piacere di collaborare dei quali mi preme ricordarne uno per tutti: il primo presidente, che purtroppo ci ha lasciati, Giancarlo Bianchi. Chiaramente quando in un’ambiente di lavoro ci passi 41 anni al momento di lasciare un pò di tristezza ti viene ma domani è un altro giorno e in poco ci adatteremo alla nuova vita da pensionati”.