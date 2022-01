Lega, Simonetti commissario straordinario per la Mediavalle

Il partito di Matteo Salvini ingrana la marcia e si prepara per i nuovi appuntamenti politici e amministrativi prossimi, in Mediavalle.

In previsione di ciò, il commissario provinciale Lega Salvini Premier Riccardo Cavirani, visti i tanti temi politici, le problematiche del territorio e gli appuntamenti amministrativi prossimi da affrontare, ha affidato al militante Damiano Simonetti, l’incarico di commissario straordinario dell’area Mediavalle, che comprende i comuni di Borgo a Mozzano – Pescaglia – Coreglia – Bagni di Lucca e Barga, in attesa che vengano celebrati i congressi delle sezioni locali in primavera.

Simonetti quindi, avrà il compito in questo periodo, di svolgere le attività politiche territoriali e quelle delle prossime amministrative per il partito Lega Salvini Premier, oltre a quello di portare e preparare al congresso la sezione Mediavalle nella prima data utile.