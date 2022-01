Servizio civile, a Borgo a Mozzano iscrizioni aperte fino a domani

Ancora aperte le candidature per il servizio civile universale, promosso dal Centro Nazionale del volontariato: c’è tempo fino alle 14 del 26 gennaio per inviare le domande.

A Borgo a Mozzano si cercano 11 volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il servizio civile ha durata di un anno, con un impegno settimanale di 25 ore suddivise su 5 giorni, per le quali sarà riconosciuto un rimborso di 444,30 euro mensili.

I posti disponibili sono così suddivisi: 3 posti per l’Ufficio sociale, due per la Biblioteca comunale F.lli Pellegrini e altri due per il Museo della Memoria. Infine, sono quattro i volontari che affiancheranno il corpo docente nelle scuole del comune.

Per conoscere tutti i progetti e per procedere con l’invio della candidatura è possibile consultare il sito