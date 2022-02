Raccolta degli abiti usati, via i bidoni gialli a Barga

Dal prossimo 1 marzo sul territorio comunale di Barga cambia la modalità di raccolta degli abiti usati.

La novità riguarda il fatto che i cittadini non troveranno più i classici cassonetti gialli dedicati, ma per il conferimento degli abiti usati si dovrà andare al centro di raccolta di Ascit nella zona del Chitarrino a Fornaci. Una decisione che risolve anche alcune problematiche igieniche che a volta si venivano a creare quando i cassonetti erano pieni e si assisteva all’abbandono al loro esterno di sacchetti con indumenti ma anche di altro genere.

“Entro questo mese di febbraio – spiega l’assessore Francesca Romagnoli – saranno tolti dal territorio i bidoni gialli per la raccolta di abiti usati. In alternativa ne abbiamo sistemato uno al centro di raccolta di Ascit al Chitarrino dove tutti i cittadini potranno recarsi per conferire abiti in buono stato”.

Per quanto riguarda invece indumenti e vestiti rotti ed in cattive condizioni, tali da non poter essere riutilizzati, questi potranno invece essere conferiti il giovedì con l’indifferenziato.