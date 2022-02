Qualità dell’aria e patologie renali, uno studio in Valle del Serchio ne indaga la relazione

Indagare la relazione tra la diffusione delle patologie renali e la qualità dell’aria. È questo lo scopo dello studio Aria di ricerca in Valle del Serchio che sarà presentato venerdì (18 febbraio) alle 21 nella sala delle Feste a Borgo a Mozzano.

Un campione di cittadini borghigiani, infatti, è stato coinvolto nella ricerca che è parte integrante del progetto CitieS-Health, inserito a sua volta nel programma europeo Horizon 2020. L’obiettivo è analizzare la salute della popolazione residente in aree esposte a fattori di inquinamento ambientale di diversa origine.

Alla presentazione dello studio saranno presenti il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, il governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano, Gabriele Brunini, e il presidente della commissione consiliare di Borgo a Mozzano sanità, protezione civile, volontariato Lorenzo Mencacci. Interverranno anche Annibale Biggeri, professore dell’Università di Padova e presidente della società epidemiologia e prevenzione, e Ivana Bertolini, responsabile dell’ambulatorio di Barga.

Durante la serata saranno illustrati gli scopi dello studio e i cittadini riceveranno tutte le informazioni necessarie per la partecipazione. È infatti possibile aderire anche volontariamente alla ricerca, contattando Benedetta Turelli 331.4640556 e Giulia Bastiani 333.9482250, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 o info@ariadiricerca.it. I dati raccolti e i risultati dell’indagine saranno poi divulgati in forma anonima.

Lo studio Aria di ricerca in Valle del Serchio verrà condotto attraverso un questionario e ai cittadini coinvolti verrà richiesto un prelievo di sangue e la consegna di un campione di urine. Per semplificare le operazioni di raccolta dei campioni sabato (19 febbraio) alle 10,30, verrà inaugurato l’ambulatorio medico dedicato appositamente al progetto e allestito all’interno dei locali della Misericordia di Borgo a Mozzano (via San Francesco, 1). Durante la mattinata di sabato sarà già possibile fissare l’appuntamento per il prelievo ematico.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.ariadiricerca.it