Coreglia, scatta ogni 15 giorni il ritiro del vetro

Da mercoledì (23 febbraio) cambio nella raccolta porta a porta del comune di Coreglia Antelminelli, così come previsto da Ascit Servizi Ambientali Spa. La modifica riguarda il ritiro del vetro: questo materiale, infatti, sarà ritirato ogni 15 giorni, il mercoledì, in alternanza con il multimateriale.

Resta fisso, invece, il sabato come giorno ulteriore di ritiro del multimateriale. Il vetro, dunque, dovrà essere esposto un mercoledì sì e uno no: mercoledì sarà la volta proprio del vetro, mentre il mercoledì successivo, 2 marzo, toccherà al multimateriale, e così via. Questi cambiamenti non riguardano le utenze non domestiche, per le quali il calendario rimarrà invariato. Nel nuovo calendario consegnato a casa sono riportati i giorni esatti di ritiro del vetro e del multimateriale per quanto riguarda il mercoledì, così da facilitare l’organizzazione domestica di ogni cittadino. Inoltre, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra utente e azienda, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione i contatti del consigliere Piero Taccini che si occuperà di interfacciarsi con Ascit per risolvere eventuali criticità segnalate: p.taccini@comune.coreglia.lu.it; 333.2444511.

Altri contatti sono quelli di Ascit: urp@ascit.it; 800-942951. Ogni segnalazione dovrà essere fatta all’email del consigliere Taccini e a quella di Ascit.