Il palazzetto dello sport di Coreglia, situato a Ghivizzano accanto alla nuova scuola media, apre alla comunità. Dal 1º marzo cittadini e associazioni potranno usufruirne per allenamenti, partite, iniziative.

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi del ritorno dello stadio nella piena disponibilità del Comune, ecco un’altra buona notizia per tutti i cittadini e gli sportivi del comune e della Valle del Serchio. Il nuovo palazzetto dello sport, inaugurato lo scorso maggio, è stato affidato in gestione temporanea a una società sportiva del territorio e può quindi finalmente aprire le sue porte a chiunque ne faccia richiesta: associazioni, gruppi di amici, società sportive, singoli cittadini, realtà del terzo settore, dello sport e della cultura potranno prenotare lo spazio e utilizzarlo per allenamenti, partite, eventi e momenti di divertimento.

Foto 3 di 7













“Siamo felici di poter aprire le porte del palazzetto al territorio – commenta il sindaco Marco Remaschi -. Crediamo fortemente nella potenza aggregativa dello sport, nella bellezza delle nostre strutture, nelle tante ed entusiasmanti attività che i cittadini potranno organizzare all’interno del palazzetto. Abbiamo fissato tariffe adeguate per chi chiederà in affitto la struttura perché siamo convinti che tutti debbano avere la possibilità di usufruire di questo luogo di sport e socialità. Abbiamo previsto anche convenzioni speciali per le associazioni sportive. Prima i lavori, poi, nei 6 mesi successivi, con un po’ di ritardi dovuti alla pandemia, l’affidamento per la gestione e l’apertura a tutti: questo significa restituire spazi alla comunità”.

Il palazzetto

Completo di spogliatoi (per atleti e per giudici di gara/istruttori), servizi igienici per l’infermeria e per il pubblico, tutti completamente accessibili, e tribune capaci di accogliere fino a 130 persone, il palazzetto è adatto ad ospitare partite di pallavolo, basket e calcetto.

La struttura è concessa all’istituto comprensivo di Coreglia in orario scolastico il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,30, ed il lunedì e il mercoledì dalle 8,30 alle 15,30, secondo il calendario scolastico e negli orari definiti dalle scuole. Durante il resto della settimana la palestra può essere affittata da chiunque ne faccia richiesta.

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero dedicato 328.3447666.