Sarà veramente una giornata intensa e ricca di eventi quella che si appresta a vivere Borgo a Mozzano domenica 6 marzo prossimo perchè tante sono le iniziative in programma e molti saranno i visitatori che vi giungeranno anche da fuori regione. Ma andiamo per ordine: per l’intera giornata, torneranno, nelle caratteristiche piazzette e stradine del Borgo, le bancarelle del mercatino del riuso che tanto successo hanno raccolto nelle due precedenti edizioni. Sarà piacevole passeggiare tra cose antiche e meno antiche che fanno tornare alla memoria tempi passati, oppure trovare oggetti ai quali viene data una seconda vita , diffondendo così la cultura del riciclo, del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Tante cose, particolari e curiose, ricercate dai collezionisti oppure utilizzate quali idee diverse per un regalo originale.

Tutto il centro storico di Borgo a Mozzano sarà occupato da mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo, dischi in vinile, cd e musicassette, quadri e stampe, giornali e riviste, pezzi unici di artigianato e tante altre sorprese come il mercatino dell’abiti usati e del vintage.

Per l’occasione, anche i negozi locali resteranno aperti con offerte vantaggiose, così come i bar, ristoranti che effettueranno anche servizio ai tavoli collocati all’esterno, lungo la manifestazione.

Le novità introdotte con questa manifestazione non finiscono qui: infatti l’intera programmazione della giornata diventa una edizione speciale in anteprima dedicata alla festa della donna con la distribuzione omaggio della mimosa fin dal mattino e tanti altre belle iniziative spalmate in tutta la giornata.

Alle 11 la vicesindaco Roberta Motroni inaugurerà la mostra fotografica Sulla pelle delle donne realizzata da Ester Mai e Michela Bartolini. La mostra resterà allestita nell’atrio del palazzo Comunale e sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 3 aprile.

Alle 11,15 ci sarà la presentazione del libro Cuore di donna di autrici varie, curato da Jacqueline Monica Magi ,magistrato e presidente onorario dell’Associazione Anna Maria Marino contro tutte le violenze: conduce la giornalista Franca Capecchi e interviene il sindaco Patrizio Andreuccetti.

Alle 16,30, in piazza XX settembre, andrà in scena lo spettacolo Non solo per le donne, note musicali, riflessioni e intrattenimento con Laura De Luca, ex corista di Fabrizio De Andrè, Paola Bonin, interprete particolare di canzoni latino/americane che canterà brani di Violeta Parra, Mercedes Sosa ed altre, Sabrina Mancini, solista e corista professionistica.

Conduce Jacqueline Magi, accompagnamento musicale affidato al gruppo Onda Acustica con Giulio D’Agnello alle chitarre.