Fantozzi e Frigo: “Centro sanitario a Fornoli, lavori lumaca”

“Ci sono voluti quattordici anni per iniziare i lavori del Centro Socio Sanitario a Fornoli e adesso i lavori stanno procedendo troppo lentamente”. Sono sul piede di guerra il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e la candidata di Fdi a sindaco di Bagni di Lucca, Annamaria Frigo, che venerdì scorso hanno effettuato un sopralluogo al centro in costruzione. Con il sopralluogo a Fornoli è iniziato il ciclo di visite da parte del consigliere Fantozzi in Mediavalle, in particolare a Bagni di Lucca.

“L’idea del Centro Socio Sanitario è del 2006 con il sindaco Contrucci, protocollo di intesa dello stesso anno ma sono trascorsi 14 anni per iniziare di fatto i lavori. Perché i lavori stanno procedendo con eccessiva lentezza? Inoltre, la costruzione è collocata davanti al futuro Centro Socio Sanitario è pensata per ospitare fondi commerciali, si richiedono però affitti elevati. E non c’è neppure una metratura tale da ospitarne molti”, sottolineano Fantozzi e Frigo.