Borgo a Mozzano, valzer di deleghe: Fancelli e Viviani entrano in giunta

Coniugare competenze e condivisione popolare. E’ questo lo spirito con il quale il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, annuncia il rimpasto di giunta di metà mandato.

“Da poco superata la metà del mandato, abbiamo deciso, come amministrazione tutta, di mettere in pratica alcuni cambiamenti, già concordati all’inizio del percorso amministrativo, ai quali si aggiungono necessità e opportunità contingenti. Lo spirito, che da sempre ci contraddistingue, è quello di coniugare competenze e condivisione popolare”.

Il primo tassello riguarda Armando Fancelli che diviene assessore, mantiene le deleghe al lavoro e al personale ed assume anche quella alle manutenzioni. Diventa assessora anche Rosetta Viviani, con deleghe ad urbanistica e agricoltura, la quale si dimette da consigliera comunale per dare spazio a Lorena Biagioni. Alessandro Profetti torna a svolgere il ruolo di consigliere, mantiene la delega al bilancio, patrimonio e attività produttive e, oltre alla qualifica di capogruppo, assume la strategica delega al Pnrr, che “per l’importanza che oggi riveste richiede una persona che vi si dedichi in maniera specifica”.

La delega ai lavori pubblici passa all’assessore Danilo Cristofani, che mantiene anche quella alla Protezione Civile. Resta vicesindaca Roberta Motroni, la quale mantiene deleghe a sociale e pari opportunità.

“Scuola e ambiente tornano deleghe da me direttamente gestite – spiega il sindaco -, per le quali mi avvarrò anche di una collaborazione a titolo gratuito di Donatella Zanotti che, una volta conclusa l’esperienza da assessora, continuerà quindi a collaborare strettamente con l’amministrazione”.

“Sono contento – afferma il sindaco – di quanto stiamo facendo e credo che lo siano anche i cittadini. Ai tanti progetti di questi anni se ne aggiungono di nuovi, frutto di una specifica programmazione, che, passo dopo passo, mirano al miglioramento dei servizi, quindi della qualità della vita sul territorio. In particolare il Pnrr ci offre opportunità uniche: per questo ho chiesto a Profetti di occuparsene direttamente con una delega specifica. Sono felice che abbia accettato con entusiasmo. Ringrazio l’assessora Donatella Zanotti, preziosissima collaboratrice per più di sette anni che, terminato il ruolo, continuerà comunque a collaborare con l’amministrazione fornendo la sua preziosa competenza. L’obiettivo che tutti insieme perseguiamo è quello di proseguire la strada tracciata con il programma con cui ci siamo presentati ai cittadini, condividendo la ripresa e la ricostruzione che dobbiamo tutti saper cogliere nella fase di superamento della pandemia”.