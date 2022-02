È garfagnino il nuovo direttore dell’ufficio beni culturali della Chiesa

Don Luca Franceschini, originario di Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, è il nuovo direttore dell’ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

La nomina è arrivata durante i lavori della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente che si è svolta a Roma ed è da poco divenuta operativa.

Don Luca Franceschini, della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli è membro del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto dal 2015, Incaricato regionale per la Toscana e incaricato diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto di Massa Carrara-Pontremoli.