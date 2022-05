E’ una tradizione irrinunciabile per Borgo a Mozzano e non si era fermata nemmeno per la pandemia.

Ieri sera (30 aprile) a Cerreto ha rivissuto la sua magia La Baldoria, un rito ancestrale che si rinnova ormai da secoli nel piccolo borgo del comune di Borgo a Mozzano.

Foto 3 di 3





Foto 3 di 5









Dopo la cerimonia religiosa è stato acceso un grande falò. L’onore è toccato al sindaco Patrizio Andreuccetti.