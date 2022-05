Fondi a tre Comuni della Garfagnana per realizzare aree attrezzate per i camper

Ci sono anche tre Comuni della Garfagnana fra i beneficiari dei contributi a fondo perduto della Regione per la realizzazione di aree di sosta per camper. Si tratta di San Romano in Garfagnana, che ha ottenuto 40mila euro, Sillano Giuncugnano e Careggine con 20mila euro ciascuno.

“Realizzare punti di accoglienza per i tanti turisti italiani e stranieri che si muovono in camper come scelta di benessere è un segno di civiltà importante che promuove sia il turismo all’aria aperta sia l’economia regionale della camperistica”.

A dirlo Stefano Scaramelli (Italia Viva), vicepresidente del Consiglio regionale, in merito ai finanziamenti per i Comuni che realizzeranno aree di sosta green, promosse proprio da Scaramelli con un atto approvato all’unanimità. “Adesso i Comuni toscani possono beneficiare – continua Scaramelli – del contributo a fondo perduto della Regione che avevamo chiesto per realizzare nuove aree di sosta per camper e autocaravan o rimetterne a nuovo ed ampliarne quelle esistenti. Un risultato importante che arriva dopo la nostra mozione nata proprio per promuovere e finanziare il turismo in camper”

“Camminatori, camperisti e campeggiatori costituiscono una componente decisiva del turismo delle aree interne – commenta Tania Franchini di Gallicano, responsabile regionale del turismo di Italia Viva -. Il camper rappresenta per gli appassionati un vero e proprio stile di vita, un approccio al viaggio che coinvolge turisti sia italiani che stranieri. Altro vantaggio interessante è collegato alla destagionalizzazione, chi viaggia in camper lo fa tutto l’anno e questo influisce sulla capacità di produrre indotto con ricadute economiche a livello locale, creando il cosiddetto “turismo diffuso” che va a beneficio, anche, dei centri meno noti, i quali si trovano fuori dalle rotte del turismo di massa, ma, proprio per questo, molto apprezzati dai camperisti. Acquisti alimentari, partecipazione ad eventi, attività outdoor, visite culturali, produzioni locali, artigianato, ristorazione ogni attività economica giova positivamente dalla presenza del camperista, il turismo itinerante vale 23 miliardi di euro spesi sui territori. Questo bando ha avuto come obbiettivo quello di stimolare i territori a promuovere ed organizzare la miglior accoglienza possibile a chi viaggia in camper, si ringrazia la giunta regionale per aver approvato e destinato risorse al progetto, in particolar modo l’assessore al turismo Leonardo Marras”.

I progetti finanziati riguardano, in ordine di punteggio, i Comuni di San Romano in Garfagnana (40 mila euro), Monticiano (40 mila), Cetona (40 mila), Gaiole in Chianti (40 mila), Civitella Paganico (40 mila), Sillano Giuncugnano (40 mila), Fivizzano (40 mila), Massa Marittima (20 mila), Montepulciano (40 mila), Careggine (20 mila), Seggiano (40 mila), Santa Luce (35.842), Chiusdino (20 mila) e Pontremoli (31.157 euro).

La graduatoria potrebbe essere scorsa in caso di rinuncia o di disponibilità di maggiori risorse. Sono state infatti ammesse, ma al momento non finanziate, anche le proposte dei Comuni di Reggello, Vernio, Montecatini Val di Cecina, Vinci, Barberino di Mugello e Greve in Chianti, al momento in lista di attesa.