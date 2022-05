Continuano gli appuntamenti della prima edizione del Festival dei Fiori, ciclo di concerti di musica da camera dedicati a Santa Zita, tenuti proprio all’interno dell’oratorio a lei intitolato, sorto nel luogo della casa che ne vide i natali.

Il primo appuntamento, che ha visto esibirsi alcuni studenti dell’istituto Boccherini di Lucca – un quintetto d’archi sulle note del compositore Antonin Dvorak – ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, che saprà certamente replicarsi per il secondo dei tre incontri previsti: stavolta si esibiranno, in un duo per violino e clavicembalo, i maestri Paolo Ardinghi e Fabrizio Datteri, sulle note di brani di Vivaldi, Corelli, e Vitali; per l’occasione sarà suonato in anteprima un brano intitolato alla santa, opera del compositore lucchese Federico Favali.

L’appuntamento è previsto per sabato 14 maggio alle 19 all’oratorio di Monsagrati Alto, nel comune di Pescaglia.