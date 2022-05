Spettacoli sull’Orlando Furioso, due giorni con le audizioni di giovani attori

Record di iscrizioni per la call dedicata all’Orlando Furioso: 270 gli attori e le attrici under 30 che hanno chiesto di partecipare alle audizioni. La prima sessione si terrà sabato 14 e domenica (15 maggio) al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Altre seguiranno tra maggio e giugno.

Entro il 15 giugno verrà comunicato l’esito della selezione e i 10 artisti scelti potranno seguire uno stage gratuito tra i boschi di Passo dei Carpinelli e prenderanno parte agli spettacoli finali, retribuiti con paga base. Il laboratorio sarà aperto anche, in veste di uditori, a coloro che vorranno vivere l’esperienza formativa andare in scena.

Angelica, Olimpia, Badamante e le altre donne dell’Orlando Furioso, – progetto e regia di Consuelo Barilari per Schegge di Mediterraneo, presentato in forma pilota nel 2021 – proporrà per l’estate 2022, nella Rocca ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana e nella Rocca Estense di Camporgiano, l’Orlando Furioso in 8 episodi attraverso le storie e lo sguardo dei suoi personaggi femminili.

Le prime 8 puntate (ognuna della durata di 30 minuti) narreranno le storie di 13 tra le protagoniste del poema. Gli spettacoli in pillole saranno elaborati in laboratori/residenze teatrali en plen air nel bosco al Passo dei Carpinelli, in Alta Garfagnana.

I tutor che lavoreranno con i giovani attori saranno Consuelo Barilari, Andrea Nicolini, Blas Roca Rej, Duska Bisconti e altri in via di definizione. 2 gruppi /compagnie costituiti dai giovani selezionati nei provini (gli 8 attori scelti nel mese di giugno 2022 e gli 8 scelti nei provini 2021 per il progetto pilota) daranno vita in 25 giorni agli 8 episodi, che andranno in scena a Castelnuovo di Garfagnana in Piazza Ariosto e nella Rocca Estense di Camporgiano, nei weekend dei mesi di luglio e agosto. Elementi scenici e pannelli scenografici sono firmati dall’artista Cri Eco, i costumi teatrali sono disegnati da Daniele Sulevich, storica collaboratrice di Emanuele Luzzati. Le musiche originali sono di Andrea Nicolini. La struttura sarà quella di un testo elaborato a cornice, pensato per realizzare e contenere tutte le puntate, con un riassunto delle vicende precedenti. Il percorso di spettacolarizzazione nasce infatti per un impianto di messa in scena unitario, finalizzato a un allestimento conclusivo che debutterà nell’inverno 2022 al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana.

Il progetto è realizzato nell’ambito di Terre Furiose, il programma di eventi che anima per tutto il 2022 la città di Castelnuovo di Garfagnana, in occasione del 500esimo anniversario dell’arrivo nella nostra città di Ludovico Ariosto, che qui svolse l’incarico di Commissario Estense in Garfagnana dal febbraio 1522 al giugno 1525. Le iniziative culturali che si svilupperanno durante tutto l’anno saranno incentrate sulla figura dell’illustre governatore e più in generale sul periodo storico, durato quattro secoli, in cui Castelnuovo di Garfagnana fece parte del Ducato Estense. Tutto questo coinciderà inoltre con la conclusione dei lavori di ristrutturazione del monumento simbolo della nostra comunità, la Rocca Ariostesca, la quale, nell’ambito del progetto turistico culturale Cantiere Estense promosso Mibact, è oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione che la porterà a diventare un polo museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del ‘500 e un centro di studi ariostesco strettamente collegato al territorio.