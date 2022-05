Ex chiesa inglese, conclusi i lavori di restauro per 100mila euro

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne comunica con grande soddisfazione che è andato a buon fine l’ambizioso progetto per il restauro, adeguamento e potenziamento funzionale della ex chiesa inglese, oggi biblioteca comunale e centro culturale di Bagni di Lucca, predisposto per conto del Comune nell’ambito del bando emanato nel maggio 2021 dal ministero della cultura.

La Fondazione Montaigne che gestisce sin dal 2008 la biblioteca comunale Adolfo Betti ospitata nella ex Chiesa Inglese e che ben ne conosce le criticità, ma anche le potenzialità, per la elaborazione del complesso progetto, si è avvalsa della collaborazione dell’architetto Piero Luigi Biagioni che nel 1999, allorquando la chiesa inglese fu ristrutturata per ospitare l’importante donazione libraria di Ian Greenlees, ideò quella struttura che oggi caratterizza e rende unico e austero l’ambiente dove si svolge non solo l’attività vera e propria della biblioteca comunale, ma anche una serie di eventi culturali come convegni, cineclub, concerti e giornate di studio.

Questi alcuni dei più significativi interventi previsti nel progetto del valore di oltre 100mila euro: realizzazione di due scaffalature in ferro e legno di fattura e composizione uguali a quelle che oggi ospitano il prezioso fondo librario Ian Greenlees. Tale intervento renderà un unicum l’arredo della Biblioteca. Restauro delle pareti nord ed est dell’edificio con ripresa delle originarie ottocentesche decorazioni a tempera e a stencil e iscrizioni all’interno di nicchie ogivali e restauro di alcuni manufatti marmorei. Restauro dell’originario mobile della sacrestia della ex chiesa inglese che sarà posizionato all’interno della sala principale. Nell’ambito di questo progetto si porterà a termine anche la catalogazione informatizzata di tutti i volumi, riviste ed opuscoli facenti parte del Fondo Ian Greenlees, per la quale la Fondazione Montaigne ha ottenuto uno specifico contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Quanto detto – commenta il presidente Marcello Cherubini – si assomma all’importante intervento della nuova copertura del tetto dell’edificio, che proprio in questi giorni è stato ultimato. La ex chiesa inglese, uno degli edifici storicamente più importanti ed eleganti di Bagni di Lucca e da tutti ammirata, con la realizzazione del progetto Fondo Cultura amplifica notevolmente le sue potenzialità come centro culturale di sicuro riferimento non solo per la cittadinanza di Bagni di Lucca, ma anche per quella dei territori contermini”.