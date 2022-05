Alloggi per l’emergenza abitativa in due ruderi fatiscenti a Ponte all’Ania

Il Comune di Barga ha acquisito la proprietà di due immobili situati a Ponte all’Ania, immobili che oggi gravano in cattive condizioni e per i quali sono necessari profondi interventi di rifacimento. L’acquisizione apre quindi la prospettiva del pieno recupero in considerazione anche del fatto che l’amministrazione comunale ha già ottenuto un finanziamento a questo scopo. Si tratta dell’immobile abitativo che si trova lungo la Sr445, a ridosso del bar di Ponte all’Ania e della piazza del paese, ormai in condizioni fatiscenti gravi da diversi anni e dell’area dell’ex cinema Risorgimento, anche questo abbandonato ed in degrado ormai da anni. Questa acquisizione permetterà insomma interventi mirati sull’abitato di Ponte all’Ania, una delle porte di accesso al comune di Barga, centro che vedrà presto grazie a questi lavori una riqualificazione urbana importante.

Per quanto riguarda il Cinema Risorgimento questa struttura si trova attualmente in uno stato di fatiscenza, con il tetto crollato in più punti, la gronda e gli infissi quasi totalmente mancanti ed è parzialmente invaso dalla vegetazione. Le sue condizioni hanno portato appunto il Comune ad avviare una pratica per acquisirne la proprietà in modo poi da poter intervenire e porre fine allo stato di abbandono. Il Cinema risultava di proprietà di una società di mutuo soccorso, con sede in Ponte all’Ania , denominata Società operaia di Mutuo Soccorso- Ponte all’Ania e con questa, ormai non più attiva sul territorio da anni, è stato sottoscritto l’accordo. Accordo che prevede la cessione gratuita al Comune di Barga dell’immobile per la realizzazione di un intervento di pubblico interesse.

Per quanto riguarda invece l’altro immobile, il Comune è riuscito a portare a termine l’operazione anche grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle entrate visto che su questo gravava un’ipoteca: questa infatti su sollecitazione dell’Ente ha manifestato la propria disponibilità alla cancellazione dell’ipoteca alla condizione che il medesimo sia acquisito dal Comune di Barga sotto il vincolo di destinazione del bene ai fini della realizzazione di unità immobiliari di tipo economico popolare, destinata a soggetti in situazione di disagio economico.

Qui infatti l’amministrazione investirà 380mila euro per ricavare da due a quattro appartamenti da utilizzare per emergenza abitativa. Nelle idee anche la realizzazione al di sotto dell’immobile di un loggiato pedonale che collegherà la piazza con via Nazionale.

L’altro intervento sull’ex Cinema Risorgimento è finanziato per 400mila euro ed anche in questo caso si punta a realizzare almeno due appartamenti infatti , l’ex cinema verrà demolito e trasformato in unità sempre destinate all’emergenza abitativa.

A dare notizia di questo nuovo passo verso il recupero di una situazione complessa e annosa sono stati la sindaca Caterina Campani con l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti. “Siamo soddisfatti – spiegano i due amministratori – perché grazie all’acquisizione della proprietà degli immobili potremo procedere ad un intervento di notevole importanza per sanare soprattutto annose situazioni di degrado su cui il Comune stava lavorando da tempo e che finalmente adesso vedono mettersi a posto tutti i tasselli che ci consentiranno di arrivare il prima possibile ai lavori. Abbiamo già a disposizione il finanziamento, quindi possiamo procedere a trasformare questi edifici in modo da renderli sicuri e fruibili grazie alla realizzazione di appartamenti che abbiamo intenzione di destinare all’emergenza abitativa”.