Enogastronomia e 50 concerti: a Barga torna la festa delle Piazzette

Un’estate ricca di eventi all’insegna della ripartenza. Barga e il suo territorio sono pronti ad accogliere i turisti e non solo puntando a iniziative di qualità e diversificate: cultura, enogastronomia, arte, mostre, musica, cinema all’aperto.

“Il nostro obiettivo – spiega la sindaca Caterina Campani – è di riportare Barga ad essere un polo di attrazione così come avveniva prima della pandemia Covid. Quindi riprendere e rilanciare gli eventi storici che proponevamo negli anni, ma anche inserire novità interessanti. Abbiamo un calendario di manifestazioni sicuramente diversificate che senza dubbio saprà interesserà tutte le età. Solo per citarne alcune torna la Festa delle Piazzette nella formula originale con la musica e le piazze gestite dalle associazioni, la processione di San Cristoforo, il Festival Tra le Righe. Il 10 agosto dedicato a Pascoli con Giorgio Pasotti. Poi tanta collaborazione con la Pro Loco di Barga, con la Fondazione Ricci che organizza gli itinerari letterari e con le associazioni locali che promuoveranno spettacoli e sagre. Insomma un’estate all’insegna della ripartenza”.

L’arte sarà protagonista con i pittori livornesi che dipingeranno Barga (centro storico) il 24, 25 e 26 giugno. Sarà poi un’estate che sul fronte letterario presenterà proposte diversificate e importanti: il Festival Tra le Righe vedrà Dario Vergassola, Luca Trapanese, una serata dedicata al giallo. Negli itinerari letterari promossi dalla Fondazione Ricci ci saranno, fra gli altri, anche Alba Donati, Valdo Spini e Vincenzo Pardini.

Dal 14 al 25 luglio torna la Festa delle Piazzette pre-pandemia con i locali aperti e le varie piazze gestiste dalle associazioni: enogastronomia e 50 concerti saranno protagonisti nella parte più antica di Barga con tante novità e fra queste la collaborazione con La Strada del vino e dell’olio e le visite guidate nel centro storico. Il 10 agosto, la serata omaggio a Pascoli, si terrà sul piazzale del Fosso e a rendere vive le poesie pascoliane sarà la voce di Giorgio Pasotti, serata dedicata a Gino Strada ed Emergency.

Per le celebrazioni di San Cristoforo la solenne processione della sera del 24 luglio riporterà a Barga i figuranti del calcio Storico Fiorentino, di Pisa, Contrada di San Paolino, Coreglia. Questa sarà preceduta nel pomeriggio con la consegna al teatro dei Differenti dei San Cristoforo d’Oro e riconoscimenti a quanti si sono distinti nei vari campi. “Avremo anche una novità a caratterizzare questo momento – spiega la sindaca – la consegna di una cittadinanza onoraria a una persona che ama Barga”.

BargaInJazz il 21 agosto, dove si esibirà anche una street band, farà da tappa al Festival BargaJazz che si terrà dal 17 al 27 nel suggestivo giardino di Villa Moorings. La Pro Loco insieme a BargaJazz promuove anche una passeggiata del diaspro (14 agosto). La musica sarà ancora protagonista di un concerto de Il Serchio delle Muse in programma alla Pieve di Loppia (4 agosto).

Non mancheranno mercatini e la tradizionale Fiera di San Rocco in agosto. Il comune di Barga, in collaborazione con la Pro Loco e commercianti, promuoverà poi degli eventi nella zona del Giardino che vanno dalla gastronomia alla musica passando per la magia e l’attività delle palestre fino ai mercatini. A Villa Gherardi, nel giardino, la Pro Loco curerà anche un cinema all’aperto (13 agosto) e anche una serata di cinema all’aperto a Fornaci in piazza IV Novembre (12 agosto). Sempre sul tema il Comune propone la rassegna cinematografica RicreAttiva (piazza Giannetti il 7, 8 e 9 luglio): con il Fuori serie l’ amministrazione comunale propone l’ indagine di una nuova identità culturale nel tempo della globalizzazione e, con questa prima iniziativa, di sviluppare una rassegna annuale dedicata alle molteplici produzioni audiovisive indipendenti.

A Fornaci, grazie al Cipaf e centro commerciale naturale, avremo lo Street Food e musica live (1, 2 e 3 luglio). Sempre a Fornaci torna il festival Fornaci al cubo fra teatro, musica e danza (28,29 e 30 luglio). Non mancheranno poi gli appuntamenti della tradizione come La memoria di Barga (6 agosto), il concerto dalla finestra in piazza del Galletto (18 agosto), in Mologno lo spettacolo Cadono le stelle (31 luglio) e la Festa dei Bargo Esteri (9 agosto). E le celebrazioni solenni come il ricordo dell’Arandora Star (2 luglio).

A chiusura di questa intensa estate il week-end dedicato alla Scozia in programma il 10 e 11 settembre.

Barga si conferma poi Città d’Arte. Circa venti le mostre previste lungo il periodo estivo e fra queste da evidenziare la mostra La pittura dell’immaginifico (4-31 agosto museo Le Stanze della Memoria) a cura di Bernabò Home Gallery e quella alla Fondazione Ricci dedicata a La nuova Barga, architettura e arti decorative tra Liberty e stile eclettico (dal 10 luglio al 26 settembre). Da segnalare anche l’apertura nel centro storico di nuove gallerie che vanno così ad arricchire la già interessante offerta barghigiana. Tanti poi gli appuntamenti divisi fra Galleria Comunale, Artrio Comunale e Museo Le Stanze della Memoria oltre a quelle permanenti come Casa Cordati, lo studio di Kraczyna, la mostra di John Bellany, la nuova Galleria in Piazza Angelio Bernabò Home Gallery e quella The portrait painting in piazza Salvo Salvi.

Foto di Bernard Nardini