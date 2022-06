Terza Categoria: 24 gol in tre partite negli anticipi della terza giornata del girone A

Tre anticipi ricchi di gol per l’ultima giornata del girone A di Terza Categoria: sono ben 24 le segnature in tre partite. Il Bargecchia chiude il suo ottimo campionato violando il campo della Montagna Seravezzina: Pasqualetti mattatore con una tripletta.

Lo Spianate ne fa addirittura 8 all’Unione Quiesa Massaciuccoli in una partita dai toni da rompete le righe.

A chiudere il quadro il successo dello Stiava sul Farneta: locali in vantaggio, i lucchesi la ribaltano ma poi, complici due incertezze del secondo portiere Pellicci, appena entrato, sono i versiliesi a conquistare i tre punti. Gara

Montagna Seravezzina – Bargecchia 3-5

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Cagnoni S., Bacci, Tovani, Marrai M., Marrai N., Mattei, Bazzichi, Bascherini, Berti, Intaschi. A disp.: Cagnoni F., Marrai M., Giannecchini. All.: Paolini (ff)

BARGECCHIA: Aperti, Cracchiolo, Baldini, Guadagno, Palmieri, Del Chiaro (Lombardi), Stella (Giorgetti), Verdigi, Pasqualetti, Verona, Cinquini. A disp.: Piana, Rosi. All.: Donatini

RETI: Pasqualetti 3, Stella, Cinquini, Bascherini 2, Bazzichi

Spianate – Unione Quiesa Massaciuccoli 8-3

SPIANATE: Buonaguidni, Modola, Galligani, Di Cita, Del Tredici, Pucci, Kishta, Vannucchi N., Moriconi, Vannucchi I., Inguaggiato. A disp. Pacini, Castiglioego, Collodi, Ponziani, Ferro, Ricciarelli. All.: Tommei

UNIONE QUIESA MASSACIUCCOLI: Danesi, Bianchi S., Dati, Duccini, Remedi, Lucchesi, De Mare, De Santi, Raffaelli, Ansani, Marchetti. A disp.: Casini, Tavernelli. All.: Ricci

ARBITRO: Donati di Pontedera

RETI Vannucchi I. 2, Vannucchi N., Moriconi 2, Del Tredici, Inguaggiato 2, De Mare, Lucchesi, De Santi

Stiava – Farneta 3-2

STIAVA: Lari, Francesconi, Martinelli, Baccelli, Polloni, Lavalle, Sebastiani, Ricci, Gori, Fenzi, Marinari. A disp.: Musetti, Sentelli, Micheli, Zago, Pellegrini, Rosi, Bertacchi, Buonaccorsi. All.: Giuli.

FARNETA: Galeotti (Pellicci), Menichetti, Bindini (Davini), Simi Amedeo (Simi Marco), Toricigliani, Bernardi, Di Marco, Sichi (Balderi), Shaqja (Martini), Fruscione, Catinali. A disp.: Pellicci, Vannucci, Davini, Simi Marco, Torri, Martini, Balderi. All.: Riccioli.

RETI: 22’pt Baccelli, 44’pt Catinali, 7’st Martini, 17’st Ricci, 19’st Sebastiani