Un nuovo futuro per Gorfigliano: oltre 11 milioni per riqualificare il paese. Caccia ai fondi del Pnrr

Un focus su una realtà piccola ma ricca di storia, di tradizione e soprattutto di aneddoti e particolarità tutte da raccontare. È Gorfigliano, frazione del comune di Minucciano, il luogo scelto da Lucca in Diretta – Serchio in Diretta per la seconda edizione di Piccoli Borghi, il progetto di Anso destinato a raccontare nei dettagli un territorio del nostro grande paese ricco di storia.

Iniziamo il racconto dal… futuro ovvero dai progetti per il paese dell’amministrazione in carica, per intercettare i fondi del Pnrr.

Una pioggia di interventi da oltre 11 milioni e 600mila euro per riqualificare il paese di Gorfigliano, la frazione di Minucciano ai piedi del Monte Pisanino. È questa la cifra che ha in mente l’amministrazione Poli per Gorfigliano, tra progetti finanziati e, perché no, qualche sogno che potrebbe essere concretizzato grazie ai fondi del Pnrr.

Una bella fetta del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 di Minucciano, che ammonta a oltre 26,5 milioni di euro, è destinata al paese dei Natalecci.

Una serie di interventi per riscrivere il futuro di Gorfigliano, che sarà tra i protagonisti di Abitare la Valle del Serchio, il progetto sviluppato dall’Unione Comuni Garfagnana e dall’Unione Comuni Media Valle del Serchio nell’ambito del bando programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare e per il quale la Valle ha ottenuto 15 milioni di euro per un totale di 39 interventi sul territorio.

Tra questi, c’è proprio Minucciano, che con quasi un milione di euro andrà a riqualificare la zona degli impianti sportivi di Gorfigliano: “Abitare la Valle del Serchio è un progetto che vede 19 Comuni – e due Unione dei Comuni – lavorare su un territorio vasto, grande, ed eterogeneo, come l’intera Valle del Serchio, su alcuni temi che sono accentranti e unificativi – spiega il sindaco di Minucciano e coordinatore del progetto, Nicola Poli -. Il nostro progetto ha come fine quello di riportare nell’intera Valle del Serchio una qualità diffusa dell’abitare, in linea con le attuali necessità di una popolazione che cambia, di una società che evolve e che soprattutto sente il bisogno di vivere la Valle in maniere nuova, diversa e innovativa. Migliorare qualità della vita e riqualificare i borghi, due concetti che rientrano a pieno nel progetto per Gorfigliano. Qui abbiamo pensato ad una riqualificazione di tutta l’area intorno agli impianti sportivi, con una piscina e nuovi campi polivalenti a cielo aperto. Vogliamo creare un centro di aggregazione sociale anche per ragazzi, che a noi manca, con un bar e un piccolo anfiteatro. Una zona che sarà collegata con le case popolari e la scuola”.

Non solo il Pinqua, l’amministrazione sogna in grande con altri progetti. Nel piano triennale (oltre a 2,3 milioni per mettere in sicurezza il paese), infatti, il Comune ha inserito anche la rigenerazione urbana di una strada importante, via della Mestà, per 1 milione e 473mila euro; la riqualificazione dell’area parcheggio in centro storico (365mila euro); la rigenerazione urbana di via Vittorio Emanuele (720mila euro) e il restauro/recupero dell’area della chiesa vecchia (560mila euro).

Il progetto più oneroso è quello relativo al recupero e riqualificazione dell’area della Madonnina del cavatore. Un intervento da quasi 4 milioni complessivi (con alcuni lavori già appaltati), che coniuga turismo, ambiente e vecchie tradizioni e che prevede la realizzazione di una struttura culturale e di aggregazione sociale: “È uno dei luoghi più ricercati dal punto di vista ambientale e turistico – spiega il sindaco Nicola Poli -. Qui abbiamo in mente un progetto strettamente legato ad una tradizione vecchia oltre 70 anni, quella della Madonnina dei cavatori di Gorfigliano, che rappresenta da un lato la dedizione al lavoro dei cavatori e dell’altro la devozione religiosa alla Madonna. Abbiamo in mente la creazione di un museo dedicato al marmo, con una serie di interventi collegati, dall’area pic-nic a quella per la sosta per camper, che hanno l’obiettivo di valorizzare la zona da punto di vista turistico”.

L’amministrazione ha in mente anche un altro intervento per Gorfigliano: “Vogliamo acquistare e recuperare l’ex albergo Pancetti – annuncia il primo cittadino -. L’obiettivo è quello di mantenere la storia del palazzo, ma allo stesso tempo farlo diventare una realtà più dinamica. Una parte è già viva con il centro di aggregazione, aperto da 8 anni, ma adesso la nostra idea di comprare l’ex albergo e ristrutturarlo”.