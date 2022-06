Festa San Martino in Freddana. È stato inaugurato questa mattina (8 giugno), infatti, il plesso scolastico adeguato sismicamente grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Presenti alla cerimonia, insieme al sindaco Andrea Bonfanti, affiancato dal vicesindaco e assessore alla scuola Valerio Bianchi e dall’assessore ai lavori pubblici Gabriele Fulvetti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Pescaglia Maria Pia Mencacci ed il consigliere regionale Mario Puppa.

Presenti inoltre l’ingegner Marco Pieri, progettista e direttore del lavori, la ditta Vando Battaglia esecutrice dell’intervento, il comandante della polizia municipale Media Valle del Serchio Marco Martini e il comandante della stazione dei carabinieri di Pescaglia Francesco De Leo.

La cerimonia d’inaugurazione si è svolta di fronte agli alunni e ai docenti della scuola di San Martino con la presenza di molti consiglieri comunali. Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 330mila euro. Il progetto è stato finanziato grazie all’importante contributo di 200mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il comune di Pescaglia è invece intervenuto con 130mila euro di risorse proprie.

“Questa mattina, con i ragazzi della secondaria di San Martino in Freddana, il corpo insegnanti, il personale non docente, alla presenza del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, dell’amico e consigliere Regionale Mario Puppa, abbiamo fatto festa – racconta il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti -. Si avete capito bene, abbiamo fatto festa: abbiamo festeggiato la fine dei lavori per l’adeguamento antisismico della secondaria di primo grado di San Martino in Freddana, la prima scuola antisismica nel comune di Pescaglia. La prima di una serie di edifici che abbiamo pensato, progettato e realizzato. C’è poco da dire, per un sindaco che è anche babbo di due bimbi, realizzare scuole nuove o ristrutturare le esistenti per renderle sicure e confortevoli è proprio una gran soddisfazione”.

“Nello specifico – prosegue il primo cittadino – questo intervento è costato 330mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Fondazione Crl e il restante con fondi di bilancio del nostro Comune. Con queste risorse si è creato un sistema di contrafforti che ha consentito di rendere antisismico questo edificio, utilizzando anche soluzioni innovative per far coesistere il cantiere con il regolare svolgimento delle lezioni. Visto che eravamo in vena di fare festa – conclude Bonfanti -, abbiamo anche festeggiato la nostra dirigente, la professoressa Maria Pia Mencacci che a breve andrà in pensione. È stato un piacere collaborare questi anni insieme!”.

“Ancora un intervento importante sulla scuola di Pescaglia – commenta Valerio Bianchi -. Il plesso scolastico di S. Martino, dopo essere stato trasformato in edificio ad emissioni zero, è diventato la prima scuola totalmente antisismica del comune”.

“La scuola è da sempre ‘al centro’ dell’operato dell’amministrazione comunale – le parole di Gabriele Fulvetti -. Una scuola confortevole, sicura, innovativa, dotata di strumentazione e laboratori all’avanguardia, che è e deve essere il punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie”.

Il progetto di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di San Martino in Freddana, elaborato in via esecutiva dall’ingegner Marco Pieri (responsabile del procedimento l’architetto Alessandro Ciomei del comune di Pescaglia), ha privilegiato gli interventi all’esterno del fabbricato, limitando quelli all’interno. Sono stati realizzati contrafforti in cemento armato, una cerchiatura del solaio intermedio con una soletta, sempre in cemento armato, ed il consolidamento di alcune strutture interne, oltre ad opere di finitura generale. La scuola è stata recentemente riqualificata termicamente con la messa in posa di nuovi infissi, del cappotto termico e di un impianto fotovoltaico.

Con gli interventi di adeguamento sismico, si completa così il processo di riqualificazione dell’edificio.

Adesso appuntamento a settembre 2022 per l’inaugurazione del nuovo polo scolastico di Monsagrati. Il nuovo edificio, che ospiterà la scuola dell’infanzia e la primaria, sarà una scuola modulare, moderna e polifunzionale, dotato di laboratori e strumenti all’avanguardia: un polo attrattivo per tutto il territorio limitrofo.