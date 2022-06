Bagni di Lucca, quattro in lizza per la carica di sindaco

Bagni di Lucca, la sfida è a quattro. Domani (12 giugno) per la carica di sindaco si affronteranno quattro realtà civiche, più o meno appoggiate dai partiti tradizionali. Fra i candidati due ex sindaci, l’uscente Paolo Michelini e Massimo Betti, eletto nel precedente mandato, più la candidata di Fratelli d’Italia Annamaria Frigo e il centrista Paolo Bianchi.

Si vota domani (12 giugno) in una sola giornata dalle 7 alle 23.

Come in tutti i Comuni sotto i 15mila abitanti la scheda è unica e si vota congiuntamente per il candidato sindaco e per la lista che lo appoggia. Si possono esprimere due preferenze di genere diverso: un uomo e una donna. Non è possibile il voto disgiunto.

Ecco, in ordine di scheda, candidati e liste.

Paolo Bianchi

BAGNI DI LUCCA AL CENTRO: Giada Berti, Roberto Andreotti, Quinto Bernardi, Giovanna Marsili, Aureliano Rossi, Giuseppe Zanghi, Romina Gianneschi, Roberto Bianchi, Guglielmo Bertolini.

Massimo Betti

PROGETTO FUTURO: Claudia Fini, Claudio Gemignani, Fabrizio Giovannini, Giada Giusti, Laura Lucchese, Marcello Lucchesi, Gianluca Monticelli, Christine Pacini, Francesco Spettoli, Manuel Tognazzini detto Mitraglia, Brando Valli detto Sergio, Giuseppe Zago

Paolo Michelini

PER GUARDARE AVANTI: Maria Barsellotti, Agnese Benedetti, Quirino Fulceri, Rita Gualtieri, Francesca Lenzarini, Alvaro Menchini, Eva Moschini, Sebastiano Pacini, Gianluca Priori, Silvano Iacopo Salotti, Roberto Strigoli, Priscilla Valentino.

Annamaria Frigo

GIORGIA MELONI PER FRIGO SINDACO – FRATELLI D’ITALIA: Graziana Stringari, Gabriele Bini, Pietro Frati, Antonio Frullani, Rachele Madrigali, Fabrizio Pierotti, Renzo Selmi, Marcello Marchi, Piergiorgio Terni, Adriana Urdea, Daniele Zerbini, Samanta Giannini.