Tra il palio ariostesco e il concerto di Manolo Strimpelli a Castelnuovo torna la notte bianca

Non poteva che essere dedicato a Ludovico Ariosto e al suo arrivo in Garfagnana, esattamente 500 anni fa, il primo evento estivo dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio.

Sabato (18 giugno) torna la Notte bianca, unica manifestazione sospesa durante la pandemia, e lo fa con la prima edizione del Palio Ariostesco. Un’idea che l’associazione ha studiato in collaborazione con l’amministrazione comunale e che vivrà in questo 2022 il suo anno zero con l’obiettivo di consolidarsi nel tempo.

Grazie al supporto tecnico di Maurizio Pieroni, insegnante fitness, e a una giostra rinascimentale creata direttamente per l’occasione, ecco che due fazioni si contenderanno l’ambito Palio sfidandosi in alcune prove di forza e abilità. Dietro al Palio, che si svolgerà tra via Farini, piazza Umberto e via Vittorio Emanuele, c’è una storia pensata dall’artista Tullio Bonuccelli. Quando il Papato si ritirò dalla Garfagnana, lasciò un governatore nella Rocca e un gruppo di garfagnini attaccarono e conquistarono la fortificazione per poi consegnarsi liberamente nelle mani degli Estensi che mandarono Ariosto come commissario. Da qui una delle prime azioni di Ariosto fu istituire dei giochi per far divertire, ma anche per distrarre, il popolo.

Con la Compagnia dell’Ariosto a fare da contorno in costume, il Palio sarà l’evento clou ma non il solo della serata. Alessandro Bertolucci, l’attore e regista lucchese innamorato della Garfagnana, leggerà alcuni brani dell’Orlando Furioso in piazzetta Ariosto. In via Garibaldi l’animazione per bambini anche questa a tema rinascimentale. Per i turisti saranno organizzate due visite guidate di Castelnuovo, a cura della Pro Loco, alle 18,30 e una serale alle 21,30. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0583 641007. La musica sarà protagonista nella Grindhouse Arena in via Vittorio Emanuele con Manolo Strimpelli e la sua Nait Orkestra di scena al di fuori del noto pub.