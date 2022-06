Il 16 giugno scorso si è svolta nella sala rosa del Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca l’assemblea annuale dei soci della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca con diversi ed importanti punti all’ordine del giorno.

E’ stata una serata importante nella quale è stato portato in approvazione il bilancio consuntivo 2021 e si è parlato anche delle e prospettive future dell’associazione. Ma è stata anche la serata del ricordo e la serata giusta per premiare i volontari più longevi del comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca.

Momento particolarmente emozionante è stato proprio lo spazio dedicato alla consegna degli attestati e croci di anzianità ai volontari che hanno superato i 15, 25, 35 e 50 anni di servizio alla Croce Rossa.

E’ stata consegnata una croce di anzianità per i 50 anni di servizio; 7 per i 35 anni di servizio; 18 per i 25 anni e 17 per i 15 anni di attività nella Croce Rossa.

“I nomi da riportare sarebbero tanti – spiegano dalla Cri di Bagni di Lucca -, tra questi Giuliano per aver ricevuto la croce dei 50 anni, Piero per il profuso impegno ma, tra le croci consegnate ce n’è stata una postuma, al volontario Enrico Giusti, che purtroppo nello scorso gennaio ci ha lasciati davvero troppo presto; a soli 57 anni. Al fratello Adriano è stata consegnata la Croce di Enrico per i suoi venticinque anni di attività ed è stato quello un momento particolarmente commovente per tutti, perché Enrico ha indubbiamente lasciato un segno indelebile e tanta riconoscenza nei cuori di tutti i volontari del comitato Cri di Bagni di Lucca”.

“In questa serata speciale e partecipata, che ha coinvolto tutti i presenti, non solo nel ricordo di Enrico – si legge in una nota -, ma anche nell’esprime apprezzamento verso tutti quei volontari che da tanti anni rappresentano l’ossatura che rende sana e forte questa realtà del volontariato, fiore all’occhiello del territorio di Bagni di Lucca e di tutta la Val di Lima”.