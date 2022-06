Giornata divulgativa sul gambero di fiume alla riserva naturale dell’Orecchiella

Sabato 25 giugno, il Reparto carabinieri biodiversità di Lucca organizza, alla riserva naturale statale dell’Orecchiella, una giornata divulgativa sul Gambero di fiume in collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano dal titolo Vita nei torrenti: alla scoperta del Gambero di fiume.

Obiettivo di questa iniziativa è aumentare la conoscenza sulla specie (Austropotamobius pallipes) in modo da poterla considerare come una risorsa da conservare soprattutto per l’importante ruolo che riveste negli ecosistemi fluviali. Il parco nazionale sta attualmente lavorando al progetto Life Claw, che prevede azioni di conservazione del gambero nel territorio dell’Appennino nord occidentale.

La dottoressa Maria Chiara Contini, tecnico del progetto ed il personale del Reparto biodiversità di Lucca, dopo una presentazione introduttiva presso la sala convegni del centro visitatori, accompagneranno i partecipanti in una escursione nei boschi dell’Orecchiella per imparare a conoscere questo animale, il suo habitat, lo stato di conservazione e le tecniche di monitoraggio utilizzate.

Il ritrovo è previsto il centro visitatori alle 10, la partenza per l’escursione alle 11. Pranzo al sacco. Rientro previsto per le 16,30.

Durante la giornata, presso il laboratorio della biodiversità, si terranno attività per i bambini sul tema del Gambero d’acqua dolce.