Taglio del nastro per il nuovo Centro Medico Lucchese a Piano di Coreglia

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi (22 giugno) l’inaugurazione del nuovo Centro Medico Lucchese a Piano di Coreglia.

La struttura, nata dall’esperienza ultraventennale dei suoi soci fondatori, comprende un’area radiologica, una ecografica, uno spazio interamente dedicato alla fisioterapia ed alla fisioestetica oltre alla possibilità di effettuare visite specialistiche in ambito fisiatrico, ortopedico, traumatologico, dermatologico nutrizionale e podologico.

“Per la nostra comunità – afferma il sindaco Marco Remaschi presente per l’occasione – è una giornata sicuramente importante. Si tratta di una struttura molto ben organizzata e di elevata qualità, in un momento in cui la sanità privata anche in Toscana manifesta qualche battuta d’arresto. Peraltro il Comune di Coreglia, presenta una collocazione geografica che risulta strategica nonché baricentrica, e ciò qualifica positivamente questa nuova realtà sanitaria che promette di attestarsi ad un alto livello di servizi e prestazioni”:

Non meno entusiastiche le parole della direttrice sanitaria la dottoressa Maria Gherardini: “Il centro – afferma – eroga prestazioni fisioterapiche con la sala riabilitativa, la parte diagnostica, radiologica ed ecografica. Nonostante sia un centro appena nato, stiamo già lavorando per implementare sia il poliambulatorio già attivo, sial’ambito legato alla medicina sportiva ed alla cardiologia”. “La mia speranza – conclude – è che questa struttura possa diventare un punto di riferimento per la Mediavalle e non solo”.

Presenti al taglio del nastro anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Mario Puppa.