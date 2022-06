Al festival di Borgo a Mozzano anche il ritorno dei Gemelli DiVersi

Un altro evento per il festival di Borgo a Mozzano.

A distanza di ben sei anni da Uppercut, il loro ultimo album pubblicato nel 2016, tornano sul palco i Gemelli DiVersi. Il duo, composto da Thema e Strano, ha pubblicato a giugno Vero per Ada/Warner Music Italy disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

I Gemelli DiVersi tornano così con un brano dal mood estivo, pronto sulla linea di partenza per la corsa al tormentone estivo dell’estate 2022. Un brano che è un assaggio per tutti i fan, in attesa di rivedere il duo live quest’estate.

Saranno presenti ai più importanti festival estivi ed il 23 luglio saranno a Borgo a Mozzano per la loro unica data toscana.