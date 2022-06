Pnrr, arrivano due milioni e mezzo per riqualificare Fornovolasco, Camporgiano e Villa Basilica

E’ stato finanziato il progetto Pnrr Borghi presentato dai Comuni di Fabbriche di Vergemoli (capofila), Camporgiano e Villa Basilica.

Su 1800 progetti si è classificato 56esimo a livello nazionale. E’ un successo notevole che porterà nel territorio dei 3 Comuni ben 2.560.000 euro per la rigenerazione dei borghi di Fornovolasco, Camporgiano e Villa Basilica.

Alla somma si aggiungeranno altri 950.000 euro in una seconda fase per un totale di 3.510.000 euro. “E’ stato un sforzo notevole – spiegano i sindaci Michele Giannini, Francesco Pifferi e Elisa Anelli – ma la soddisfazione, oggi, è grandissima. Il territorio nostro è sulla ribalta nazionale. Grazie a quanti si sono spesi per questo risultato”.