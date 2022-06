A Castelnuovo un’estate ricca di eventi con shopping serale. Baiocchi: “Così aiutiamo i commercianti a ripartire”

Un’intera estate ricca di eventi per aiutare i commercianti a ripartire. È questo l’obiettivo dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, che quest’anno ha deciso di allestire un programma di iniziative spalmate per tutta la bella stagione, da giugno ad agosto.

L’associazione punta su un nuovo format: è ormai tutto pronto per il via alle aperture serali dei venerdì di luglio, manifestazione denominata Castelnuovo by night, che saranno accompagnate da importanti appuntamenti che solitamente erano inseriti all’interno della Settimana del Commercio e ne rappresentano un gustoso antipasto.

Castelnuovo vuole lasciarsi alle spalle la crisi: “Quest’anno puntiamo su un’estate diversa – racconta il presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo Andrea Baiocchi -. Vogliamo dare un supporto ai commercianti di Castelnuovo diluendo le iniziative lungo tutta l’estate, non concentrandoci solamente sull’ormai famosa ‘Settimana del commercio’, in programma ad agosto. Un nuovo format per cercare aiutare le attività dopo due anni molto difficili a causa del Covid. Una crisi economica che continua tutt’oggi a causa della guerra e l’aumento dei prezzi su tutti i settori. Il nostro obiettivo è quello di dare una mano ai nostri commercianti con i venerdì di luglio, cinque serate ricche di eventi con lo shopping serale. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, ora attendiamo la risposta dei visitatori”.

Il programma di ‘Castelnuovo by night’

Tutto pronto per Castelnuovo by night. Si parte dal calcio venerdì prossimo (1 luglio), con i festeggiamenti per i 100 anni del Castelnuovo, per proseguire con Garfagnana’s Got Talent, il concorso artistico che sarà articolato su tre serate (8 e 15 luglio per le semifinali e 29 luglio la finalissima), e concludere con una serata dedicata agli amici a quattro zampe (22 luglio).

Le cinque serate rientrano nel programma di eventi estivi stilato dall’amministrazione comunale che ha collaborato per la realizzazione degli appuntamenti. In particolare, grazie all’assessore agli eventi Alessandro Pedreschi, l’associazione Compriamo a Castelnuovo è riuscita a perfezionare il concorso Garfagnana’s Got Talent. Con uno sforzo economico importante e la crescita del montepremi da 500 a 2mila euro, in buoni acquisto per il vincitore, ecco che sono state oltre 30 le iscrizioni arrivate nella sede di via Farini. Il concorso si articolerà su due semifinali con in gara 13 artisti per sera poi la finalissima a 12 in programma il 29 luglio.

Lo show sarà condotto da Morris Di Fausto, voce di Radio Music Lab, e Gloria Tonini, finalista a Miss Italia nel 2018 e volto di Canale 50. I due porteranno i concorrenti fino al giudizio finale davanti ad una giuria davvero eccezionale. L’ospite d’onore della serata finale sarà Walter Santillo, apprezzato autore televisivo che ha collaborato per molti anni con Raffaella Carrà, assieme a lui ci saranno anche Massimo Gramigni della Prg, la società che organizza i concerti a Mont’Alfonso e in molte altre parti d’Italia, e Simona Dell’Ertole della Fondazione Toscana Spettacolo.

L’apertura dei venerdì sarà invece dedicata al calcio e al Castelnuovo con il palco in piazza delle Erbe per rivivere i 100 anni di storia gialloblù e tanti giochi a tema sparsi per il paese tra cui il calciobalilla umano, i classici biliardini e il subbuteo. Questa sarà anche la notte dei saldi che scatteranno dalla mezzanotte.

Grande attesa anche per il 22 luglio quando si terrà 4 Zampe in Garfagnana, una giornata dedicata agli animali con convegni, area expo, agility dog, la gara Garfcanina, spettacoli per bambini e molto altro.