Castelnuovo, apre il nuovo info point in piazza Umberto

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in prima linea per il turismo in Valle.

Grazie alla collaborazione con amministrazione comunale e Isi Garfagnana, da venerdì (1 luglio) aprirà il nuovo info point in piazza Umberto nell’ex casetta in legno che ospitava l’edicola e che da anni è sotto la Rocca Ariostesca.

Con un bando regionale, a cui ha partecipato il Comune, la casetta è stata sistemata e con una convenzione stipulata con l’Isi Garfagnana saranno tre ragazze della scuola a tenerla aperta, il venerdì e il sabato mattina, per fornire informazioni ai turisti sia sugli eventi organizzati dall’associazione sia in generale su tutto ciò che accade in Garfagnana.

L’associazione ha realizzato anche alcuni gadget turistici grazie alla mano dell’artista Tullio Bonuccelli che ha disegnato un logo tutto originale che recita: Garfagnana, fortezza di fortezze. Rappresentata c’è appunto una fortezza con alle spalle l’inconfondibile profilo dell’Omo Morto ovvero della Pania della Croce. Per questo primo anno, l’info point sarà aperto solo poche ore al mattino, ma si tratta solo dell’avvio di un progetto che tutte le parti vogliono far crescere peri prossimi anni.