Academy of music festival, la violinista Ceri in concerto a Rontano

Virginia Ceri, primo violino dell’Ort, è ospite dell’International Academy of music festival Iam Libera la musica, domani (2 luglio) alle 21,30 nella suggestiva e nuova (per il festival) location, della chiesa di San Donato a Rontano nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, a ingresso libero.

Violinista da sempre, Virginia Ceri ha collaborato come spalla con i più grandi teatri d’Italia come il Carlo Felice di Genova e il Teatro alla Scala; dal 2018 è primo violino della Orchestra Regionale Toscana e ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento dello strumento: ai più piccoli con il metodo Suzuki e agli insegnanti per l’European Suzuki Association; attualmente è vicepresidente dell’istituto Suzuki italiano. Si esibisce da solista con il seguente programma: Telemann, Fantasia n. 1; Ysaie, Sonata op. 27 n. 4; Prokofiev Sonata per violino solo.

Nel pomeriggio di sabato 2 luglio, nella saletta Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana alle 17, Spazio Giovani con il concerto finale della masterclass di flauto: un’occasione unica per ascoltare giovani musicisti formatisi sotto la guida esperta di Andrea Oliva, primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Questa edizione, diretta come sempre da Piero Gaddi per la parte organizzativa e da Massimiliano Mainolfi (per la parte artistica, prosegue fino al 14 luglio; è patrocinata dalla Provincia di Lucca, dal Conservatorio di Musica G. Puccini di La Spezia, dal Centro di Spiritualità di Fra Benedetto di Sillico, dall’Unione dei comuni della Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’impresa edile Guidi Gino, di Idrotherm e Regione Toscana, in collaborazione con i Comuni di Borgo a Mozzano, Careggine, Minucciano, Molazzana e Pieve Fosciana.