Movida a Castelnuovo, per tutte le sere di luglio stop alle auto in piazza Umberto I

E’ scattata da due giorni ma divide già il paese. La chiusura di piazza Umberto I a Castelnuovo Garfagnana nelle serate di luglio piace ma solo a metà. In molti chiedono all’amministrazione di adottare il provvedimento non soltanto per gli eventi in estate ma per tutto l’anno. Altri, invece, lamentano disagi.

Le chiusure andranno avanti per tutto il mese di luglio. L’obiettivo, come si spiega nell’ordinanza del Comune, è quella di garantire ai cittadini la fruibilità del centro in piena sicurezza e per favorire il lavoro in esterno delle attività di bar e ristorazione.

Dal lunedì al giovedì, dalle 19 alle 24, piazza Umberto I, via Garibaldi e via Farini (all’altezza del Cinema Eden) saranno chiuse al traffico veicolare.

La percorrenza di via Vittorio Emanuele è consentita solo per accedere al parcheggio.

Dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 24, piazza Umberto I, via Garibaldi e via Farini (all’altezza del Cinema Eden) saranno chiuse al traffico veicolare.

La percorrenza di via Vittorio Emanuele sarà consentita solo per accedere al parcheggio.