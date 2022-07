Il Ponte delle Catene resta chiuso. Andreuccetti: “In partenza i lavori per aprire un passaggio pedonale sicuro”

Il Ponte delle Catene, per motivi di sicurezza, resta chiuso anche ai pedoni. A fare il punto della situazione è il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché consigliere provinciale, Patrizio Andreuccetti, che annuncia l’imminente avvio dei lavori.

“A seguito della chiusura del Ponte delle Catene da parte dei vigili del fuoco, la Provincia ha verificato, con apposita ditta, che allo stato attuale non è possibile aprirvi nemmeno un passaggio pedonale – afferma il primo cittadino di Borgo a Mozzano -. Si è deciso, pertanto, di procedere in questo modo: a giorni la ditta incaricata interverrà sul tavolato per consentire almeno il passaggio pedonale in sicurezza, attraverso un intervento circoscritto. Contestualmente gli uffici porteranno a compimento gli ultimi adempimenti burocratici per effettuare il restauro completo che, una volta effettuato, consentirà la riqualificazione complessiva del monumento e, quindi, una percorribilità completa. Appena avrò ulteriori aggiornamenti sarà mia cura renderli noti”.

Nel frattempo, però, sale la protesta dei cittadini, che organizzano un flash mob di protesta.